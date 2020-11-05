

НПО: заявления о пересчете голосов в большинстве случаев не рассматриваются

05.11.2020 15:35





НПО, которые наблюдали за выборами в Грузии заявляют, что большинство избирательных комиссий не выполняют требования о признании недействительным итогового протокола и пересчете бюллетеней.



По данным ЦИК, в окружные избирательные комиссии было подано 1 693 заявления и жалоб о нарушениях, имевших место в день голосования.



Итоги объявленные окружными избирательными комиссиями могли быть обжалованы в течение 2 дней. У комиссий также есть двухдневный крайний срок для рассмотрения жалоб, это процесс начался накануне.



Ассоциация молодых юристов Грузии



Ассоциация молодых юристов Грузии (Georgian Young Lawyers Association — GYLA) подала в день выборов и после — 304 жалобы. Из них 131 запрос связан с нарушениями процедур голосования и подсчета. Жалобы о несоответствиях в итоговых протоколах поступили со 173-х участков. GYLA требует аннулирования результатов по оспариваемым участкам и пересчета голосов.



На основании поданных жалоб GYLA требует признать недействительными итоговые протоколы на 117 избирательных участках и пересчитать соответствующие данные. GYLA сообщает, что большинство обжалованных протоколов содержат несоответствия или исправления к протоколам.



По словам представителя GYLA Ноны Курдованидзе, за исключением особых случаев, требование об аннулировании итоговых протоколов и пересчете голосов окружными избирательными комиссиями не удовлетворяется.



«В нашем случае окружные избирательные комиссии (ОИК) еще не завершили рассмотрение жалоб. В нескольких районах еще запланированы заседания. Что касается вчерашних слушаний, то в большинстве случаев просьбы о пересчете голосов удовлетворены не были. Показатель удовлетворенных жалоб относительно высок в вопросах нарушения дисциплинарных мер, но то, что является самым значимым — пересчет голосов, аннулирование итогового протокола — обычно эти требования не удовлетворяется», — сказала Нона Курдованидзе Netgazeti.



Жалобы будут рассматриваться окружными избирательными комиссиями до 5 ноября. Решение окружной избирательной комиссии может быть обжаловано городским судом, который рассмотрит апелляцию в течение 2 дней с момента ее получения.



GYLA заявляет, что продолжит споры в суде.



Transparency International Georgia и ISFED



Transparency International Georgia подала апелляцию на итоговые протоколы 61 избирательного участка по всей стране. При этом Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) подало более 200 жалоб.



Обе организации заявляют, что большинство поданных жалобы рассмотрены не были, а те что были рассмотрены, не были удовлетворены.



«Одной из причин не рассмотрения жалоб явилось непредставление наблюдателями доверенности. Были назначены заседания участковых избирательных комиссий, на заседание были вызваны представители организации. Хотя представители обеих организаций представили доверенности на встрече, доказав, что не только на встрече, но и во время подачи жалобы наши наблюдатели действовали от имени организации, жалобы остались без рассмотрения. Например, Кутаисская окружная избирательная комиссия вызвала представителя на заседание 4 ноября в 7 часов, а заседание провела раньше, а само постановление о рассмотрении жалобы отправила на час раньше, в 6 часов.



Кроме того, большинство окружных избирательных комиссий, рассматривавших жалобы, не выполнили требование о признании недействительным итогового протокола и пересчете бюллетеней.



Запрос ISFED на пересчет голосов был удовлетворен только в нескольких случаях, в том числе на участке №97 в районе Самгори, где были обнаружены большие расхождения между фактическими бюллетенями и данными в итоговых протоколах», — говорится в совместном заявлении ISFED и Transparency International Georgia.



НПО призывают окружные избирательные комиссии не создавать искусственных барьеров для рассмотрения жалоб поступивших от организаций-наблюдателей и способствовать созданию правовой базы для осуществления этого процесса. Кроме того, ОИК обязаны нести ответственность за свои собственные решения, сделать все возможное для пересчета как можно большего количества бюллетеней и тем самым повысить доверие к результатам выборов.



«В противном случае они также будут нести ответственность за политический кризис в стране», — говорится в заявлении.



«Многонациональная Грузия»



«Многонациональная Грузия» планирует обжаловать решение избирательной комиссии Марнеульского района. Жалобы «Многонациональной Грузии» в Марнеули касаются избирательных участков № 13.22.51 и № 13.22.52, в Гардабани а также в Гардабани — № 13.21.11 и № 13.21.22.



ОИК сделала замечание председателям и секретарям участков №13.22.52 в Марнеули и №13.21.22 в Гардабани, однако отказалась признать недействительными оспариваемые итоговые протоколы избирательных участков и пересчитать бюллетени на этих избирательных участках.

Как сообщает «Многонациональная Грузия», итоговые протоколы обжалованных участков не укладываются в баланс, также зафиксируется несоответствие количества проголосовавших и число бюллетеней.



Напомним, как писало издание Netgazeti один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что готов к решению о пересчете голосов на некоторых участках.



Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Грузии начались акции протеста. Накануне возле зданий окружных избирательных комиссий в районах Сабуртало, Глдани, Исани и Самгори в Тбилиси, а также в Цхалтубо и Батуми состоялись акции протеста, так как представителей оппозиции не допускали на заседания, где рассматривались жалобы на нарушения. МВД сообщило о задержаниях.



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