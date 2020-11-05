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Активисты подарили главе ЦИК Грузии «Математику для чайников»
05.11.2020 20:33
Движение «Стыдно!» провело у здания ЦИК Грузии акцию-перформанс под названием «Церемония награждения Тамары Жвания». Активисты принесли к зданию несколько вещей, которые, по их словам, переданы председателю Центральной избирательной комиссии.
«Есть одна книга, которая была переведена и на грузинский язык. Она называется «Математика для чайников». [Поэт] Паата Шамугия посоветовал нам подарить ее», — сказал на акции гражданский активист Шота Дигмелашвили.
Помимо учебника, активисты принесли для Тамар Жвания северокорейскую визу и другие символические «презенты».
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