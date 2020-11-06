

ВОЗ рекомендует не прерывать учебный процесс в школах даже на фоне растущей пандемии

06.11.2020 11:01





Даже в условиях растущей пандемии в Европе учебный процесс в школах не должен прерываться. Такое заявление сделал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.



По его словам, сейчас в Европе вспышка COVID-19, и у континента впереди тяжелые дни.



«Мы наблюдаем вспышку. Всего нескольких дней хватило, чтобы увеличить количество случаев коронавируса в Европе на миллион», — заявил Клюге.



Тем не менее по словам представителя Всемирной организации здравоохранения, в закрытии школ нет необходимости, поскольку нет доказательств того, что вирус распространяется в учебных заведениях.



«Мы должны до последнего продолжать учебный процесс, потому что мы не можем допустить, чтобы поколение потерялось из-за COVID-19», — заявил Ханс Клюге.



Он также призвал граждан обязательно использовать маску.



«Надев маску и сократив социальные контакты, мы можем спасти 266 000 жизней в европейском регионе к февралю», — заявил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.





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