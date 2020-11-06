

Сторонники «Национального движения» устраивают шествие автоколоннами в направлении ЦИК Грузии

06.11.2020 12:34





Сторонники «Национального движения» устраивают шествие автоколоннами от тбилисской площади Саакадзе в направлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. По заявлению участников шествия, так они опротестовывают результаты выборов. От ЦИК автоколонны переместятся к т.н. зданию модуля.



«Наша акция связана с теми процессами, что мы видим. В масштабе всей Грузии в окружных комиссиях происходит перенос фальсифицированных протоколов и нереальных данных. Мы еще раз хотим опротестовать эти процессы у Центральной избирательной комиссии. Ни ЦИК, ни окружные комиссии и ни государственные институты реально не функционируют, и все это управляется со стеклянного дворца», - заявил представитель «Национального движения» Михаил Какауридзе.



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