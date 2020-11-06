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Оппозиция устроила в Тбилиси протестный автопробег


06.11.2020   12:37
СОВА


Активисты и сторонники «Единого национального движения» (ЕНД) устроили в Тбилиси автопробег против фальсификации выборов. Одна колонна машин направилась от площади Саакадзе в сторону Центральной избирательной комиссии. Оттуда автомобили отправятся к т. н. зданию «Модуля», где располагается Служба госбезопасности.

«В окружных [избирательных] комиссиях по всей Грузии фальсифицируются протоколы, выдаются нереальные результаты [выборов]. Мы хотим еще раз опротестовать эти процессы у Центральной избирательной комиссии. Ни ЦИК, ни окружные комиссии, ни какое-либо государственное институты в действительности деле не работают. Всем этим управляют из Стеклянного дворца [дом Бидзины Иванишвили]», — заявил представитель ЕНД Михаил Какауридзе, которого цитирует агентство IPN.

Другая колонна активистов «Нацдвижения» отправилась от станции метро Авлабари к зданию министерства внутренних дел. После МВД протестующие направятся к правительственной администрации, где также выступят против «фальсификации и кражи выборов». Главное требование активистов – досрочные парламентские выборы.

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