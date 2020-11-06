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Президент Грузии призвала протестующих не мешать работе избирательной администрации
06.11.2020 13:05
Акции протеста у зданий окружных избирательных комиссий, особенно агрессивные действия участников акций, мешает работе избирательной администрации, говорится в сообщении, распространенном на официальной странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в фейсбуке.
По словам Зурабишвили, для того, чтобы были защищены голоса каждого избирателя, избирательной администрации нужна спокойная рабочая обстановка.
«Всех призываю к спокойствию, и уважению государственных институтов. Также призываю строго соблюдать все рекомендации, необходимые для предотвращения распространения вируса. Это ответственность каждой политической партии, ее лидеров и каждого участника акции», говорится в сообщении.
В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент. Согласно предварительным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила большинство голосов в новом парламенте. Все восемь прошедших в парламент оппозиционных партий заявили, что считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют признать их нелегитимными. В знак протеста оппозиция отказывается от парламентских мандатов. Оппозиция также отказывается от участия во втором туре выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах.
ЦИК Грузии признал, что нарушения на выборах были, однако считает их в основном следствием механических и технических ошибок, а также неподготовленностью избирательной администрации на фоне эпидемии коронавируса.
Окружные избирательные комиссии уже начали рассматривать жалобы оппозиции и неправительственных организаций. Однако представители оппозиционных партий в комиссиях заявляют, что рассмотрение проходит формально и на итогах выборов эти решения не отразятся.
Сегодня, как и накануне, у штабов окружных избирательных комиссий, которые рассматривают жалобы на нарушения, проходят шумные акции протеста, которые сопровождаются потасовками оппозиции с полицией.
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