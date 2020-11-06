

Президент Грузии призвала протестующих не мешать работе избирательной администрации

06.11.2020 13:05





Акции протеста у зданий окружных избирательных комиссий, особенно агрессивные действия участников акций, мешает работе избирательной администрации, говорится в сообщении, распространенном на официальной странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в фейсбуке.



По словам Зурабишвили, для того, чтобы были защищены голоса каждого избирателя, избирательной администрации нужна спокойная рабочая обстановка.



«Всех призываю к спокойствию, и уважению государственных институтов. Также призываю строго соблюдать все рекомендации, необходимые для предотвращения распространения вируса. Это ответственность каждой политической партии, ее лидеров и каждого участника акции», говорится в сообщении.



В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент. Согласно предварительным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила большинство голосов в новом парламенте. Все восемь прошедших в парламент оппозиционных партий заявили, что считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют признать их нелегитимными. В знак протеста оппозиция отказывается от парламентских мандатов. Оппозиция также отказывается от участия во втором туре выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах.



ЦИК Грузии признал, что нарушения на выборах были, однако считает их в основном следствием механических и технических ошибок, а также неподготовленностью избирательной администрации на фоне эпидемии коронавируса.



Окружные избирательные комиссии уже начали рассматривать жалобы оппозиции и неправительственных организаций. Однако представители оппозиционных партий в комиссиях заявляют, что рассмотрение проходит формально и на итогах выборов эти решения не отразятся.



Сегодня, как и накануне, у штабов окружных избирательных комиссий, которые рассматривают жалобы на нарушения, проходят шумные акции протеста, которые сопровождаются потасовками оппозиции с полицией.



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