

Новые санкции ЕС против Лукашенко – Кремль грозится ответными мерами

06.11.2020 13:53



Дмитрий Беляев



Ситуация в Беларуси остаётся напряжённой и пока ещё не видно путей к её разрешению. Лукашенко, правивший страной на протяжении последних 26 лет, захватив власть после президентских выборов 9 августа, никак не желает принимать новую реальность и мириться с поражением. Он, игнорируя все цивилизованные нормы и опираясь на всевозможную поддержку президента Путина, который в очередной раз встал на сторону тирана, продолжает удерживать власть с помощью своих силовых структур, которые по его приказу зверски расправляются с собственным народом.



Со своей стороны, без страха противостоя до зубов вооружённым силовикам Лукашенко, белорусский народ не намерен терпеть узурпатора и продолжает бороться за свой выбор и за своё будущее. Народ не отступает несмотря на избиения, аресты и все беззакония, творимые окончательно сформировавшимся диктатором - Лукашенко.



В сложившейся обстановке большое значение имеет позиция западных стран, которые имеют достаточный ресурс повлиять на действия Лукашенко, и как видно, они намерены после многочисленных заявлений в поддержку Белорусского народа, перейти к практическим действиям. В частности, 4 ноября появилась информация о том, что постоянные представители стран — членов ЕС одобрили новые санкции против чиновников Республики Беларусь. В санкционный список включен сам президент-самозванец Александр Лукашенко и ещё 13 человек из его близкого окружения. Соответствующее решение приняли постоянные представители 27 стран ЕС. Ограничительные меры будет утверждены Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и затем вступит в силу. Это произойдёт буквально через несколько дней. Санкции также предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз лицам входящих в санкицонный список. Эти санкции добавятся к уже ранее принятым. Как известно, предыдущие санкции были введены 2 октября и под их действие попали 44 официальных лиц страны, несущих ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Под этими санкциями сам Лукашенко тогда не попал благодаря президента Франции Эмануеля Макрона, который заявлял, что включение главы Беларусь в список со стороны ЕС рассматривался бы как отказ от диалога, а Евросоюз намерен был с Минском разговаривать. Макрон тогда от имени ЕС призывал Лукашенко «…согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты». Французский президент также зафиксировал свою позицию, что если вовлечь Лукашенко в процесс диалога не получится, то в последствии он может быть включен в санкционный список ЕС, что и случилось на сей раз.



Надо отметить, что 29 сентября Великобритания и Канада в одностороннем порядке ввели санкции против Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции замораживаются.



Первые санкции были предупреждением и давали шанс Лукашенко наладить диалог со своим народом и с западом, но, к сожалению, он этим не воспользовался. Напротив, Лукашенко заявил о введении симметричных мер в отношении ряда представителей ЕС, а также должностных лиц Канады и Великобритании, не назвав имен, но подчеркнув, что рестрикции относятся к интеграционным объединениям, в которые входит Беларусь. Этими заявлениями Лукашенко дал четко понять, что не собирается проводить никаких переговоров ни с народом, ни с Западом, и путь диалога для него неприемлем.



Разумеется, в стороне процессов не остаемся и мы – Россия, и конечно же лично президент Путин, который имеет огромное влияние и рычаги давления на Лукашенко. Наш президент мог одним словом, или же просто жестом указать Лукашенко, что «его время вышло» и пора на уйти красиво, но он избрал другой путь. Путин, поддержав белорусский народ мог показать Западным странам что, мы цивилизованное государство и уважаем выбор народа других стран, но в пику западным странам наш президент в «лучших традициях нашей державы» вновь сделал выбор в пользу узурпатора и диктатора. Россия могла-бы внести значительную лепту в урегулировании Белорусского кризиса, но в ответ санкцииям ЕС Путин полностью поддержал Лукашенко. Более того, Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил тогда, что Москва негативно относится к санкционной политике, считая это проявлением слабости, а не силы. А официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Российская сторона расценивает санкции Евросоюза в отношении Беларуси «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти». Она даже пригрозила, что с учетом союзнических обязательствам, Белорусские санкции против стран Запада будут автоматически применяться и Россией.



К сожалению наши правители так ничему и не учатся. Не хотят видеть, что мир с огромной скоростью меняется и развивается, а мы крепко застряли в период крепостного права, забыв, что и это тоже уже давно отменили. Стараясь выделяться от всего мира, с благословением нашего президента и его приспешников, мы, каждый раз, «наступаем на одни и те-же грабли» и «получая по лбу», ещё удивляемся и злимся. Так будет продолжатся до тех пор, пока не поймём, что все вопросы должны решатся в контексте демократического консенсуса и мы, наряду с демократическими странами, должны быть в авангарде продвижения такого подхода. Только в этом случае мы займём своё достойное место в мировом сообществе и получим перспективу всеобщего развития.



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