

Карасин и Абашидзе обсудили взаимодействие РФ и Грузии в автоперевозках - пресс-служба

06.11.2020 14:13





Член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудили в четверг по телефону вопросы российско-грузинского сотрудничества в области международных автомобильных перевозок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского сенатора.



«Отмечено сотрудничество заинтересованных организаций и ведомств, которые в оперативном порядке решают возникающие вопросы, - говорится в сообщении. - Так, в связи с обращением грузинской стороны в октябре этого года в дополнение к ежегодно утверждаемой квоте на паритетной основе были оформлены 2 000 разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов».



В настоящее время рассматривается вопрос об оформлении дополнительного количества разрешений. «Было условлено, что в случае необходимости контакты и обсуждения перечисленных вопросов могут быть продолжены», - добавили в пресс-службе.



Пражский переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.



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