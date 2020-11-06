

В Рустави открылось Почетное консульство Казахстана

06.11.2020 14:21





В грузинском городе Рустави открылось Почетное консульство Казахстана с консульским округом, охватывающим регионы Квемо-Картли и Мцхета-Мтианети, передает Today.kz со ссылкой на МИД РК.



В торжественном мероприятии приняли участие Посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов, заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, мэр Рустави Ираклий Табагуа, а также представители местных общественно-политических и деловых кругов.



Посол Мухамеджанов отметил, что открытие Почетного консульства Казахстана в одном из интересных экономических, культурных, туристических регионов Грузии свидетельствует о развитии сотрудничества двух стран в духе традиционной дружбы и взаимного доверия. За годы независимости два государства успешно прошли этап становления отношений и вышли на качественно другой уровень, наполняя договоренности практическим содержанием и поиском новых направлений взаимодействия.



Почетный консул Казахстана в Рустави Георгий Джахуташвили в своем выступлении заверил, что возглавляемый им офис будет оказывать полное содействие развитию экономических, культурных, спортивных, образовательных связей между Казахстаном и Грузией. По его словам, казахстанские граждане и юридические лица смогут получить помощь в защите своих прав и интересов, а также всестороннее содействие в случае пребывания в затруднительной ситуации, что весьма важно в условиях пандемии COVID-19 и существующих карантинных ограничений.



Почетное консульство должно также стать новым информационным центром для грузинских граждан, интересующихся современным Казахстаном.



Почетное консульство возглавляет внештатный консул, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.



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