|
|
Министр здравоохранения просит все политические партии не способствовать распространению вируса
06.11.2020 15:52
«Я хотела бы попросить граждан и все политические партии, участвующие в сегодняшнем политическом процессе, не способствовать распространению вируса, с которым борется весь мир», - заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.
Министр подчеркнула, что социальная дистанция остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с вирусом.
«Я хочу попросить все стороны, участвующие в сегодняшнем политическом процессе, не способствовать распространению вируса, не злоупотреблять героизмом и доброй волей врачей. Нарушение всех требований содержит очень большой риск для наших граждан, наших врачей, которые борются с вирусом, и я убеждена, что они будут бороться до последнего момента, чтобы спасти жизни людей. Не злоупотребляйте их героизмом, добротой и любовью к народу. Сейчас как никогда важно общественное здравомыслие, которое граждане проявили весной. Сегодня гражданская ответственность важна для сектора здравоохранения, для спасения жизни каждого из членов наших семей», - сказала Екатерина Тикарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна