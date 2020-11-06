

Министр здравоохранения просит все политические партии не способствовать распространению вируса

06.11.2020 15:52





«Я хотела бы попросить граждан и все политические партии, участвующие в сегодняшнем политическом процессе, не способствовать распространению вируса, с которым борется весь мир», - заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.



Министр подчеркнула, что социальная дистанция остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с вирусом.



«Я хочу попросить все стороны, участвующие в сегодняшнем политическом процессе, не способствовать распространению вируса, не злоупотреблять героизмом и доброй волей врачей. Нарушение всех требований содержит очень большой риск для наших граждан, наших врачей, которые борются с вирусом, и я убеждена, что они будут бороться до последнего момента, чтобы спасти жизни людей. Не злоупотребляйте их героизмом, добротой и любовью к народу. Сейчас как никогда важно общественное здравомыслие, которое граждане проявили весной. Сегодня гражданская ответственность важна для сектора здравоохранения, для спасения жизни каждого из членов наших семей», - сказала Екатерина Тикарадзе.



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