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Минздрав Грузии проводит мобилизацию врачей разного профиля
06.11.2020 16:00
«Самым главным по-прежнему остается наш человеческий ресурс, который имеется у нас в определенном количестве с весны. Наиболее критичным является мобилизация медицинских кадров», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.
По её словам, в управлении пациентами Минздраву помогают студенты.
По словам министра, на данном этапе проводится дополнительная мобилизация врачей разного профиля, которые имеют соответствующие навыки и могут лечить пациентов.
«Исходя из этого, я хочу попросить наше население, все политические партии, которые сегодня вовлечены в политический процесс, не способствовать распространению вируса, с чем сегодня борется весь мир. Социальное дистанцирование остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с вирусом. Поэтому нарушать все эти призывы — большой риск для наших граждан», — заявила Екатерина Тикарадзе.
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