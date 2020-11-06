

Гамкрелидзе: Необходимо ввести больше точечных ограничений

06.11.2020 16:03





Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявляет, что в стране необходимо ввести еще больше точечных ограничений.



Как заявил Амиран Гамкрелидзе после заседания Координационного совета, совет обсудил введение дополнительных точечных ограничений.



«На фоне эпидемии все европейские страны ввели в некоторых местах очень строгие, а в некоторых случаях относительно мягкие точечные ограничения. Мы также придерживаемся этой стратегии, в отличие от весны, когда были полные локдауны. Страна постепенно вводит точечные ограничения, однако, существует еще большая потребность в их введении. Координационный совет сегодня снова обсудил это, и я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — сказал Гамкрелидзе.



В Грузии за сутки выявлено 2 775 новых случаев коронавируса. Выздоровели еще 3 560 пациентов, общее число выздоровевших составляет 37 019 пациентов.



На данном этапе в стране есть 14 525 активных случаев, из них состояние 619 пациентов тяжелое.



За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли еще 22 пациента, всего скончались 423 человека.



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