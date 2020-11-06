

В Тбилиси устроили автошествие с требованием справедливых выборов

06.11.2020 16:54





Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» провела сегодня в Тбилиси автошествие, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов 31 октября.



Акция началась утром, примерно в 11:00. Лидеры и сторонники ЕНД собрались на двух локациях – у станции метро «Авлабари» и на площади Саакадзе. Оттуда колонны машин направились к государственным ведомствам, которые, по мнению оппозиции, причастны к фальсификации выборов – зданию ЦИК Грузию, главному офису Службы Госбезопасности, МВД, администрации правительства.



Протестующие громко шумят – они свистят, сигналят и используют мегафоны. На их машинах закреплены флаги Грузии и Евросоюза.



Конечным пунктом протестующих стала резиденция основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили. Его называют неформальным правителем страны. Протестующие считают, что ЦИК фальсифицировал итоги голосования по поручению миллиардера.



К настоящему времени акция там уже завершена.



Главное требование демонстрантов – назначение новых выборов в условиях новой избирательной администрации. Одновременно участники шествия призывают жителей Тбилиси присоединиться к масштабной протестной акции у парламента Грузии 8 ноября.



Помимо автопробега, в течение всего сегодняшнего дня в Тбилиси и нескольких районных центрах продолжались шествия лидеров и сторонников оппозиции к окружным избирательным комиссиям. В это время они раздают листовки, призывая присоединиться к митингу в это воскресенье.



Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе — 120 депутатов парламента выбирали по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 — из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе). Участие в выборах принимали 48 партий и два избирательных блока.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





