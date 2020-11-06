

В Грузии к борьбе с ковидом могут привлечь стоматологов

06.11.2020 17:23





В Грузии рассматривают возможность привлечения стоматологов для борьбы с эпидемий коронавируса, рассказал глава Национального центра контроля заболевании (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



По разъяснению «главного эпидемиолога Грузии» вместе с инфицированными гражданами также растет число заразившихся медработников. Лишь за последние сутки было выявлено, что ковидом заболели 183 медиков. Из-за этого в Грузии объявлена мобилизация медперсонала. Уже привлечены студенты медицинских ВУЗов. Рассматривается возможность привлечения медиков, вышедших на пенсию и стоматологов.



«Стоматологов в стране много. У них есть соответствующее медицинское образование. Они изучали предметы в университетах, их можно использовать в такое время.



Кроме того, студенты пятого и шестого курса, которые прошли основные клинические предметы свободно могут работать ассистентами врачей и медсестер. Достигнув определенного этапа эпидемиологической обстановки, нужна такая практика. Сейчас ситуацией надо управлять», — заявил Гамкрелидзе.



За последние сутки в Грузии выявлено 2,775 случая коронавируса, 22 пациента скончались.



Согласно официальной государственной статистике, за тот же период выздоровели 3,560 человек. Что касается смертей, то из 22 пациентов 8 умерли в Тбилиси, 6 — в Аджарии, 7 — в Имерети, в Квемо Картли скончался один человек.



С 26 февраля в Грузии было подтверждено 51,993 случая коронавируса, из которых 37,019 человек выздоровели, 432 человека скончались.



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