

Омбудсмен: То, что произошло в отдельных случаях на избирательных участках, называется фальсификацией и подделкой выборов

06.11.2020 19:33





То, что произошло в отдельных случаях на избирательных участках, называется фальсификацией и подделкой выборов, в чем я вижу признаки уголовного преступления, - заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По оценке Ломджария, главная проблема выборов 31 октября заключается в серьезных погрешностях, выявленных в процессе подсчета голосов. По ее словам, подытоживание голосования и процесс подсчета голосов были гораздо хуже, чем сам день выборов, который в свою очередь тоже характеризовался рядом нарушений.



«Зафиксированный в избирательных протоколах серьезный дисбаланс, исправление итоговых протоколов и другие проблемы, действительно были масштабными. Сравнительно с пришедшими избирателями чрезмерное количество бюллетеней встречается в 8-ми процентах избирательных участков, хотя, как говорят наблюдательные организации, это нарушения одного типа. Есть и другого типа серьезные нарушения, в частности, когда число подписей не совпадает, или протоколы исправлялись самовольно, чего делать члены комиссии не имели права. Был и другого типа дисбаланс. Поэтому протесты и требования, которые слышны в обществе, справедливы и в правовом смысле обоснованы», - завила Нино Ломджария.



По мнению омбудсмена, на данном этапе существуют основания для возбуждения уголовных дел в отношении тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали итоговые протоколы. Что касается вопроса ответственности непосредственно председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания, как заявляет Ломджария, она, как руководитель администрации, ответственна за совершенные ее собственными сотрудниками системные или широкомасштабные нарушения.



Ломджария также заявляет, что со стороны Тамар Жвания не было правильных правовых посылов.



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