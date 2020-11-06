

Мдинарадзе: Михаил Саакашвили вошел в роль и играет роль лица, обладающего влиянием

06.11.2020 19:48





Михеил Саакашвили вошел в роль и играет роль лица, обладающего влиянием, - заявил лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе.



Как отметил Мдинарадзе, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили подстрекает сторонников, чтобы поднять протестную волну.



«Это единственное нелегитимное лицо на этих выборах, которое ввязалось в кампанию и представлялось лидером, хотя он и не является гражданином Грузии, и к тому же приговорен к лишению свободы судом Грузии. Этот человек сейчас просто подстрекает своих сторонников, чтобы они сделали нечто такое, что садится в его деструктивные планы, и он пытается кому-то показать, что вот уже идет и становится руководителем этой страны. Гарантированно можем сказать, что он играет и думает, что этим поднимает протестную волну. А волна увеличивается тогда, когда основывается на правде, а сейчас, сколько бы они не принуждали своих сторонников говорить в эфире, что протоколы подделаны, документально подтверждается то, в чем было дело, и я убежден, что на эту провокацию их сторонники не поддадутся», - заявил Мдинарадзе.



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