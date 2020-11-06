

«Альянс патриотов» отменил акцию в Кутаиси «из-за ожидаемых провокаций»

06.11.2020 19:52





«Альянс патриотов» отменяет запланированную на субботу акцию в Кутаиси. По словам лидера партии Ирмы Инашвили, у них есть информация о том, что против них были спланированы провокации, в связи с чем было принято решение перенести акцию в Кутаиси, а затем и вовсе отменить её.



По её словам, после выборов в «WhatsApp» поступило голосовое сообщение на русском языке, в котором к ней обратился некто из Грозного Саид Ахмед и спросил, как прошли выборы.Инашвили утверждает, что не знает такого человека, и это спланированная провокация.



«Наша партия, политсовет обсудили и приняли совместное решение об отмене акции в Кутаиси на данном этапе, но это не означает, что протестов не будет. Мы делаем перерыв на несколько недель, чтобы избежать провокаций и обвинений в российском следе или каком-либо заговоре», — сказала Ирма Инашвили.



По его словам, позиция партии не изменилась, и они не планируют входить в парламент, они требуют повторных выборов.



«Мы считаем, что «Грузинская мечта» несет ответственность за политический кризис в стране, которая бессовестно сфальсифицировала выборы и сама вызвала этот кризис», — заявила Инашвили.





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