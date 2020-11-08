

Саакашвили поздравил Байдена с победой и рассказал о дружбе с ним

08.11.2020 11:16





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и рассказал о многолетней дружбе с ним. Пост об этом Саакашвили опубликовал на своей странице в сети Фейсбук. Предлагаем его полностью:





«Поздравляю Джо Байдена с победой!Я много лет дружил с президентом Трампом, но практически столько же лет дружу с новым президентом США Джо Байденом.



Я дружу с ним с 90-ых годов. Оба мы были близкими друзьями Джона Маккейна, который был одним из самых близких его друзей в американском Сенате. Поэтому когда бы я не заходил к Маккейну, я всегда пересекался с Байденом.



Когда я стал президентом и в 2007 году Россия профинансировала против меня массовые акции протеста возникла ситуация, когда даже мой близкий друг Джон Маккейн считал, что я допускаю ошибки, Байден был единственным сенатором, который во время тогдашней президентской кампании, будучи кандидатом в президенты, публично меня поддержал и сказал, что все что тогда происходило в Грузии — это происки России.



Когда у нас началась война, первое заявление президента Обамы было достаточно нейтральным. Но через день к нам прилетел Джо Байден и высказал инициативу дать Грузии миллиард долларов прямой американской помощи. Мы дали совместную пресс-конференцию и спустя несколько дней после его возвращения в Америку ему предложили пост вице-президента, так как в результате его заявления, пошатнувшийся было рейтинг Обамы опять пошел в гору.



В сентябре 2008 года, когда он вел избирательную кампанию вместе с Обамой, он попросил меня присоединиться к нему в Миннеаполисе. Когда я туда прилетел, он позвал меня на встречу с избирателями и журналистами и очень гордился тем, что, не смотря на то, что я считался близким другом Маккейна, я также выразил поддержку и моему другу Байдену. Что было естественно, так как я не могу поддержать только одну партию и чисто по-человечески я не мог не поддержать и Байдена.



В 2009 году, когда на меня снова осуществлялось грандиозное давление прокремлевских сил, Джо Байден снова прилетел и демонстративно меня поддержал. Я никогда не забуду его встречу с грузинскими беженцами, которая вместо получаса продолжалась почти три часа. Никогда не забуду его слезы, его эмоции и его интервью The Wall Street Journal, которое он дал после встречи с нашими беженцами, где полностью отклонился от линии Обамы про «перезагрузку» с Москвой и обрушился на Москву полной мощью.



В 2012 году он называл меня Джорджем Вашингтоном Восточной Европы.



Последний раз я видел Байдена в 2015 году на выпуске военно-морской академии в Колорадо-Спрингс, меня пригласил туда грузинский выпускник (тогда я уже не был президентом). Байден узнал, что я был в аудитории, попросил мен подняться на сцену и, несмотря на плотный график, мы очень тепло поговорили и вспомнили былые времена.



Я искренне рад за него, потому что в первую очередь он не просто политик, он, прежде всего хороший, эмоциональный и настоящий человек. Я уверен, что его избрание — очень плохая новость для Кремля. Его избрание позволит переосмыслить региональную политику, особенно в нашем регионе. Сейчас, когда народ Грузии борется за то, чтобы вернуть себе украденные выборы, на которых оппозиция одержала убедительную победу, и победу которой украли, люди с ценностями в Белом доме нам очень нужны.



Good luck Joe».



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