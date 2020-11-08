|
|
Оппозиция сегодня проведет акцию перед парламентом Грузии
08.11.2020 11:20
Сегодня оппозиция проведет акцию перед зданием парламента Грузии. Оппозиционные партии выражают недоверие к результатам проведенных 31 октября парламентских выборов и не признают их легитимность.
Лидеры оппозиции 3 ноября подписали совместное заявление, согласно которому они сходятся во мнении, что в стране выборы должны быть проведены заново. Вместе с тем каждый из них отказывается от парламентских мандатов.
Различные оппозиционные партии сегодня соберутся на разных локациях в Тбилиси и затем придут шествием к парламенту. До этого же из разных регионов в направлении столицы двинутся автоколонны.
Протестная акция на проспекте Руставели в Тбилиси начнется в 15:00.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна