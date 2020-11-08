

Оппозиция сегодня проведет акцию перед парламентом Грузии

08.11.2020 11:20





Сегодня оппозиция проведет акцию перед зданием парламента Грузии. Оппозиционные партии выражают недоверие к результатам проведенных 31 октября парламентских выборов и не признают их легитимность.



Лидеры оппозиции 3 ноября подписали совместное заявление, согласно которому они сходятся во мнении, что в стране выборы должны быть проведены заново. Вместе с тем каждый из них отказывается от парламентских мандатов.



Различные оппозиционные партии сегодня соберутся на разных локациях в Тбилиси и затем придут шествием к парламенту. До этого же из разных регионов в направлении столицы двинутся автоколонны.



Протестная акция на проспекте Руставели в Тбилиси начнется в 15:00.



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