

«Сила в единстве»: Треть голосов на парламентских выборах под вопросом

08.11.2020 12:30





Голоса примерно 31% граждан Грузии находятся под вопросом из-за дисбаланса в итоговых протоколах с участков. Об этом сегодня на брифинге сообщила кандидат в депутаты от блока «ЕНД – Сила в единстве», член «Республиканской партии» Тамар Кордзая.



«На участках, где не сходится баланс, число пришедших на выборы избирателей составило 1 124 544, что составляет 61% от общего числа проголосовавших и 31% от всего количества зарегистрированных избирателей в стране», — сообщила Кордзая.



Если говорить о пропорциональной части выборов, согласно подсчетам «Силы в единстве», дисбаланс наблюдается на 986 участках.



Количество пропавших бюллетеней здесь составляет 4 025. Еще 63 335 бюллетеней граждан, голосовавших за конкретную партию, признаны недействительными.



«На участках, где не сходится баланс, количество отметившихся на голосовании избирателей составляет 597 633, что составляет 31% от общего количества принявших участие в выборах избирателей и 17% от общего числа зарегистрированных в Грузии избирателей», — заявила Кордзая.



Ситуацию с итогами мажоритарных выборов она назвала «катастрофической». Здесь дисбаланс зафиксирован на 2 тысячах участках.



«На этих участках было потеряно 13 125 бюллетеней. Количество признанных недействительными бюллетеней составляет 81 931», — сказала она.



Политик считает, что эти данные еще раз доказывают, что парламентские выборы 2020 года были нелегитимны, а объявленные ЦИК результаты не отражают волю избирателей. Кордзая призвала граждан присоединиться к протестной акции против фальсификации результатов выборов, которая состоятся 8 ноября в Тбилиси.



Парламентские выборы проходили в Грузии 31 октября. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. Участие в выборах принимали 48 партий и два избирательных блока.



Оппозиционные партии и неправительственные организации заявляют о серьезных фальсификациях и нарушениях. И те, и другие сходятся во мнении, что они повлияли на итоговые результаты. Самой серьезной проблемой они считают дисбаланс в итоговых протоколах – на каких-то участках число бюллетеней в разы превышает количество проголосовавших, на других, напротив, не досчитались бюллетеней.



На парламентских выборах 2020 года право голоса было у более 3,5 миллиона граждан. Для них были открыты более 3,8 тысячи участков. Явка на выборах составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.



Оппозиция отказывается признавать легитимность выборов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.



Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов получила правящая партия «Грузинская мечта» — 48,23 голосов. Второй результат у оппозиционной коалиции «Национальное движение — Сила в единстве» — 27,17%.



Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты «Грузинской мечты» — в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.



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