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Штраф за передвижение в период режима ограничений составит 2000 лари для физлиц


08.11.2020   13:45


Сегодня правительство Грузии в рамках противокоронавирусных мероприятий приняло решение о введении новых ограничений. В частности, с 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижение граждан ограничивается с 22:00 до 5:00.

Штраф за нарушение данного режима составит 2000 лари для физического лица, и 10 000 лари для юридического лица, заявила вице-премьер Майя Цкитишвили на брифинге в аппарате правительства.

Отметим, что ограничения на передвижение распространяются как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.

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