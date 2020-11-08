Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе подтвердил, что власти пытаются затащить малые партии в парламент


08.11.2020   13:55


По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, большинство партий и более половины «Национального движения» войдут в парламент.

Как отметил Кобахидзе на брифинге в партийном офисе, «Грузинская мечта» активно работает для достижения многопартийного парламента.

«В ближайшее время выяснится, что партии, по крайней мере, большинство партий, но, всё-таки наверно все партии включая «Национальное движение», войдут в парламент, если не все, но хотя бы более половины из них. Это сегодняшние настроения, которые присутствует в оппозиционном спектре, а после сегодняшнего митинга они еще больше усилятся. Я не назову вам формы и методы, но подтверждаю, что мы активно работаем для многопартийного парламента», — сказал Кобахидзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна