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Кобахидзе подтвердил, что власти пытаются затащить малые партии в парламент
08.11.2020 13:55
По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, большинство партий и более половины «Национального движения» войдут в парламент.
Как отметил Кобахидзе на брифинге в партийном офисе, «Грузинская мечта» активно работает для достижения многопартийного парламента.
«В ближайшее время выяснится, что партии, по крайней мере, большинство партий, но, всё-таки наверно все партии включая «Национальное движение», войдут в парламент, если не все, но хотя бы более половины из них. Это сегодняшние настроения, которые присутствует в оппозиционном спектре, а после сегодняшнего митинга они еще больше усилятся. Я не назову вам формы и методы, но подтверждаю, что мы активно работаем для многопартийного парламента», — сказал Кобахидзе.
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