

Омбудсмен Грузии призывает начать расследование после публикации скрытых записей

08.11.2020 14:18





Народный защитник Грузии осудил публикацию скрытых записей личных разговоров оппозиционных политиков, отметив, что подобные факты накладывают тень на работу госструктур и негативно влияют на качество защиты конфиденциальности.



6 ноября проправительственный телеканал «Имеди» опубликовал несколько записей с участием грузинских политиков, среди которых лидер партии «Единое национальное движение» и депутат парламента Саломе Самадашвили. Первоисточником был блог украинского сайта «Обозреватель», автор которого сообщил, что не ручается за аутентичность файлов.





«Народный защитник Грузии осуждает незаконное получение и публикацию любых записей, отражающих личную жизнь и коммуникацию. На протяжении лет в Грузии не прекращаются манипуляции этой темой. Ее используют в политической повестке. Такие случаи существенно влияют на качество конфиденциальности в стране и усиливают среди граждан ощущение, что их личная жизнь и коммуникация не защищены в соответствии с конституционными гарантиями», — говорится в заявлении омбудсмена.



Народный защитник считает «особенно проблематичной» ситуацию, когда «такие случаи происходят по отношению к члену парламента Грузии, который пользуется более высокими гарантиями защиты при выполнении своего конституционного мандата».



Одновременно омбудсмен указывает, что в течение последних лет чаще всего происходили утечки информации, связанные именно с женщинами-политиками. «Это усугубляло неравное положение женщин в стране с точки зрения участия в политической жизни», — сказано в заявлении.



Аппарат также говорит о пробелах законодательства. Уже несколько лет омбудсмен добивается признания неконституционной правовой базы, которая содержит риск незаконного прослушивания.



«Народному защитнику Грузии не известно происхождение опубликованных записей. Несмотря на это, публикация записей бросает тень на деятельность государственных органов и порождает вопросы, касательно их возможного участия или эффективности их работы», — сказано в заявлении.



Омбудсмен призывает следственные органы начать расследование по факту незаконного получения информации, отражающей личную жизнь, а Службу Госинспектора проверить, осуществлялась ли скрытые следственные действия в отношении лиц, участвовавших в записи.



Запись, где Самадашвили говорит о разногласиях при формировании партийного списка ЕНД, была обнародована на фоне протестов, последовавших за парламентскими выборами 31 октября. Депутат сообщила, что она представляет собой «монтаж частных разговоров». Самадашвили обвинила в незаконной слежке власти Грузии, пообещав уведомить об этом все дипломатические миссии.



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