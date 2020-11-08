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Джапаридзе: Единственный выход – проведение новых выборов
08.11.2020 15:40
Насилие, подкуп, шантаж, все, что сопутствовало этим выборам, а также тотальная фальсификация в день выборов означает то, что на основании этих результатов избранный парламент не выражает волю народа и он не сможет быть полезен нашей стране, - заявил журналистам генеральный секретарь «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.
Как отметил Джапаридзе, основное требование оппозиции, которое сегодня будет озвучено на акции перед парламентом Грузии, заключается в проведении новых парламентских выборов, о чем их партия готова вести переговоры с другой стороной.
«Единственный выход – это новые выборы, и мы готовы вести диалог на эту тему с другой стороной.
Если все останется так, как есть сегодня, то мы отказываемся от парламентских мандатов. Нашей задачей было не вхождение в парламент, а служение народу, нашей стране», - заявил Бадри Дапаридзе.
По его же словам, ЦИК и «Грузинская мечта» пытается перекрыть оппозиции путь к справедливому суду. Как заявляет Джапаридзе, сегодня суд оккупирован.
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