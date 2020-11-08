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Хоштария: Сегодня мы стоим здесь не ради мандатов, а ради свободных выборов
08.11.2020 16:42
Сегодня мы стоим здесь не ради мандатов, не ради парламентских кресел, ни для какой-то конкретной группы, мы стоим здесь ради свободных выборов, ради выбора, который у нас решили отнять, — заявила кандидат в мажоритарные депутаты от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария на митинге оппозиции перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели.
Грузинская оппозиция проводит митинг перед парламентом в знак протеста против результатов парламентских выборов, которые считает сфальсифицированными. Оппозиция заявила, что отказывается от мандатов, и требует проведения новых выборов с новой избирательной администрацией.
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