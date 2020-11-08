

Грузинская оппозиция выдвинула властям три требования

08.11.2020 16:56





На акции протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси озвучен ультиматум в адрес властей. Выступая перед собравшимися, один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что оппозиция дает правящей партии время до 20:00.



Член «Европейской Грузии Элене Хоштария перечислила требования оппонентов власти.



- Новые свободные и справедливые выборы;

- Отставка председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания;

- Освобождение всех политзаключенных.



Хоштария заявила, что все оппозиционные партии считают избранный по итогам выборов 31 октября парламент нелегитимным, поскольку он не отражает воли грузинского народа. Она вновь подчеркнула, что все политические силы отказываются от депутатских мандатов. «Счетчик включен!», — заявила Элене Хоштария.



На акции протеста в центре Тбилиси было подчеркнуто, что до 20:00 власти должны заявить о готовности начать переговоры по выдвинутым пунктам. Что будет в случае невыполнения, не уточнили.





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