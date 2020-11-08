

«Грузинская мечта» не намерена выполнять ультиматум оппозиционных партий

08.11.2020 17:41





Правящая партия «Грузинская мечта» не намерена выполнять ультиматум оппозиционных партий. Об этом заявил вице-спикер парламента от большинства Георгий Кахиани. Требования, выдвинутые на митинге в центре Тбилиси, он назвал «абсурдными».



«В рамках закона и свободы выражения они имеют право устраивать акции протеста. Они также имеют право выдвигать на этих акциях абсурдные требования. Впрочем, естественно, что мы не воспринимаем это всерьез. Надеюсь, вскоре они осознают абсурдность своих требований и поймут, что окажутся в политическом тупике. Надеюсь, они вернутся к избирательному процессу, а впоследствии и к парламентской жизни», — сказал Кахиани, слова которого приводит агентство IPN.



На акции протеста у здания парламента в центре Тбилиси оппозиция выдвинула властям ультиматум. До 20:00 власти должны ответить, готовы ли к переговорам и готовы ли удовлетворить три требования:



Новые свободные и справедливые выборы;

Отставка председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания;

Освобождение всех политзаключенных.



Что будет в случае, если власти откажутся выполнять эти требования, в оппозиционном лагере не уточнили.



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