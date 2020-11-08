

Угулава: Введение комендантского часа – политическое решение

08.11.2020 17:46





Введение комендантского часа в Грузии – политическое решение, и оно не имеет ничего общего с заботой о здоровье граждан. Об этом сегодня заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава в эфире телеканала «Формула».



«Сейчас происходит то же самое, что было в 1989 году. Нет никаких оснований для запрета передвижения после 10 вечера. Они также хотят закрыть города, чтобы люди не приезжали, и волна протеста не перенеслась полностью в Тбилиси. Они эту волну не остановят» — сказал Угулава.



С 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будет запрещено передвижение транспорта и пешеходов в ночное время – с 22:00 до 05:00. Власти страны приняли это решение с учетом роста числа заболевших COVID-19. В правительстве Грузии настаивают, что такая мера – еще одно точечное ограничение, а не комендантский час. При этом члены правящей команды отмечают, что оно никак не связано с акциями против фальсификации итогов парламентских выборов 31 октября.



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