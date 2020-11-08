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Кахиани: Оппозиция вправе ставить абсурдные требования – мы на это серьезно не смотрим


08.11.2020   18:54


По заявлению вице-спикера большинства Георгия Кахиани, «Грузинская мечта» не собирается выполнять ультиматум оппозиционных партий.

Как заявил Кахиани журналистам в офисе партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», требования оппозиционных партий являются абсурдными.

«Это их право проводить протестные акции в рамках закона и свободы выражения мнения, и они вправе ставить абсурдные требования на этих акциях. Однако, естественно, что мы на это серьезно и не смотрит. Я надеюсь, что они сами скоро осознают абсурдность своих требований и поймут, что окажутся в политическом тупике. Надеюсь, что они вернутся к режиму выборов и позднее к парламентской жизни», - заявил Кахиани.

Оппозиционные партии обращаются к властям Грузии с тремя требованиями. Их на акции, проходящей у здания парламента в Тбилиси, озвучила одна из лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария.

Более конкретно, оппозиционный спектр требует:

1. Провести новые парламентские выборы;

2. Отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания и укомплектовать избирательные комиссии по справедливым правилам;

3. Освободить политзаключенных.

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