

Кахиани: Оппозиция вправе ставить абсурдные требования – мы на это серьезно не смотрим

08.11.2020 18:54





По заявлению вице-спикера большинства Георгия Кахиани, «Грузинская мечта» не собирается выполнять ультиматум оппозиционных партий.



Как заявил Кахиани журналистам в офисе партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», требования оппозиционных партий являются абсурдными.



«Это их право проводить протестные акции в рамках закона и свободы выражения мнения, и они вправе ставить абсурдные требования на этих акциях. Однако, естественно, что мы на это серьезно и не смотрит. Я надеюсь, что они сами скоро осознают абсурдность своих требований и поймут, что окажутся в политическом тупике. Надеюсь, что они вернутся к режиму выборов и позднее к парламентской жизни», - заявил Кахиани.



Оппозиционные партии обращаются к властям Грузии с тремя требованиями. Их на акции, проходящей у здания парламента в Тбилиси, озвучила одна из лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария.



Более конкретно, оппозиционный спектр требует:



1. Провести новые парламентские выборы;



2. Отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания и укомплектовать избирательные комиссии по справедливым правилам;



3. Освободить политзаключенных.



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