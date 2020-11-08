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Бурджанадзе: Деньги это еще не всё, достоинство более значимо
08.11.2020 19:10
«Сегодня здесь собрались достойные люди. Собрались для того, чтобы показать всей Грузии и не только ей, что деньги – это еще не всё. Показать, что даже в бедной стране достоинство более значимо, чем деньги, чем большие деньги.
Я помню 2003 год, когда Эдуард Шеварднадзе доказывал мне, что мы ничего не сможем сделать. Мы смогли спасти страну и продвинуть дело, сражаясь до конца. Так мы сможем сделать и сейчас», - об этом на протестной акции перед зданием парламента Грузии заявила лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Напомним, восемь оппозиционных партий отказываются войти в парламент 10-го созыва. Участники акции не признают результаты выборов 31 октября легитимными и требуют повторного проведения выборов. Еще одно требование протестующих – отставка председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания.
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