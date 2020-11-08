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Хазарадзе: Мы не уступим эту страну ни Бидзине, ни «Мечте», ни России
08.11.2020 19:13
«Мы не уступим эту страну ни Бидзине, ни «Мечте», ни России. Да здравствует настоящая, воодушевленная Грузия», - так лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе обратился к участникам протестной акции, собравшимся сегодня на проспекте Руставели.
«Сегодня партия «Лело» собралась вместе со другими оппозиционными партиями для того, чтобы раз и навсегда покончить с ложью в этой стране, чтобы никто не осмелился отнять голос у свободного гражданина. Сегодня мы представляем разные партии, но самая большая партия – это Грузия», - заявил Хазарадзе.
Напомним, восемь оппозиционных партий отказываются войти в парламент 10-го созыва. Участники акции не признают результаты выборов 31 октября легитимными и требуют повторного проведения выборов. Еще одно требование протестующих – отставка председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания.
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