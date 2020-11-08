

На митинге в Батуми требуют отставки председателя ЦИК Грузии и новых выборов

08.11.2020 19:35





Несколько тысяч человек собрались сегодня в Батуми, чтобы опротестовать итоги выборов 31 октября. Об этом сообщает издание «Батумелеби».



К акции присоединились лидеры и сторонники разных оппозиционных партий. Главные требования демонстрантов: отставка главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания и проведение новых выборов.



«Эти выборы нелегитимны. Мы требуем проведения новых выборов в условиях новой избирательной администрации», — заявил на акции один из лидеров «Единого национального движения», экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.



Митинг начался в 15:00 у Государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе. Он начался одновременно с протестной акцией в Тбилиси и продолжается до сих.



Демонстранты переместились к зданию правительства Аджарии. Они скандируют «Уходи!» в адрес председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, свистят и кричат: «Рабы». На месте мобилизована полиция.



31 октября параллельно выборам в парламент Грузии проходили выборы в Верховный совет (ВС) Аджарии. За места в высшем законодательном органе автономной республики боролись 22 избирательных субъекта.



Проходной барьер в 5% преодолели только «Грузинская мечта» и блок «ЕНД – Сила в единстве». Правящая партия получила 46,2% голосов избирателей по пропорциональной системе, а ЕНД — 33, 9%.



Заявляя о массовых нарушениях и фальсификации результатов, «Нацдвижение» отказалось от мандатов в ВС и участия во вторых турах выборов, которые проводятся во всех трех мажоритарных округах Аджарии.



Протест ЕНД поддержали и другие оппозиционные партии, у которых не получилось пройти в Верховный совет. В течение недели они продолжали протесты у окружных избирательных комиссий, а также у Дома правительства Аджарии.



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