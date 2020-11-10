

«Грузинская мечта» назвала условие для сотрудничества с оппозицией

10.11.2020 16:10





Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе завил, что главным условием переговоров с оппозицией является проявление уважения к объявленным результатам выборов. Это заявление член «Грузинской мечты» сделал после встречи с представителями БДИПЧ/ОБСЕ.



«Мы не намерены никому ничего уступать, в стране прошли демократические выборы. Главное предварительное условие для дальнейшего сотрудничества — уважение к объявленным результатам выборов, опубликованным ЦИК, как со стороны «Грузинской мечты», так и со стороны оппозиции.



Мы заявляли до и после выборов, что уважаем выбор народа. Пришло время сказать то же самое и оппозиции. Предварительным условием для любого дальнейшего сотрудничества является проявление уважения к результатам выборов», — сказал Талаквадзе.



Оппозиция не признает результаты выборов прошедших 31 октября. Более недели в городах Грузии проходят протесты с требованием назначения перевыборов и отставки председателя ЦИК Тамар Жвания.





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