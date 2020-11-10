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Президент Грузии поблагодарила РФ за посредничество в урегулировании Карабахского конфликта
10.11.2020 16:11
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Россию за посредничество в урегулировании Карабахского конфликта.
«На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны, и благодарю всех координаторов. Мои соболезнования семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы! Вместе мы открываем новую главу союзничества», — написала Зурабишвили в Twitter.
Напомним, Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, договоренности позволят урегулировать проблему на справедливой основе и в интересах народов Азербайджана и Армении. Он также сообщил, что азербайджанские и армянские силы в Карабахе остановятся на занятых ими позициях.
Ранее в СМИ появился текст соглашения, состоящий из 9 пунктов. Он, в частности, предусматривает полное прекращение огня с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября. Далее расписывается план по выводу армянских войск с территории вокруг Карабаха.
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