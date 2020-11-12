

Вашадзе: Оппозиция не должна принимать участие во втором туре

12.11.2020 12:35





Председатель «Национального движения» Григол Вашадзе считает, что на сегодняшний день оппозиция ни при каких обстоятельствах не должна участвовать во втором туре парламентских выборов.



Григол Вашадзе говорил о втором туре в передаче «Гамис курьери» и отметил, что если бы оппозиция начала процесс, на который столько времени указывали дипломаты и неправительственные организации, это было бы возможно.



«По состоянию на сегодня, оппозиция ни при каких обстоятельствах не должна участвовать во втором туре. Если бы мы начали этот процесс, на который нам столько времени указывали неправительственные организации и представители наших стратегических союзников, это было бы возможно», — заявил Вашадзе.



На вопрос, можно ли что-нибудь сделать до 21 ноября, Вашадзе ответил: «Мое отчаяние также выразилось в этом заявлении».



«Что-то должно быть сделано, потому что, если мы вступим в 2021 год с однопартийным, северокорейским парламентом и маргинальной оппозицией, у которой больше не будет никаких правовых рычагов для защиты граждан, и перед всеми нашими демократическими сообществами мы окажемся людьми, которые не могут самоуправляться, это будет полная катастрофа», — заявил Григол Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





