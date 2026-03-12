Кобахидзе: Запрет на ввоз автомобилей старше 6 лет будет заменен соответствующим повышением ставки акцизного налога

Правительство Грузии отказалось от первоначального плана по запрету ввоза автомобилей старше шести лет. Вместо этого, как сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, будет увеличена стоимость таможенного оформления таких транспортных средств.



Новая система расчета предусматривает налог в размере 4,5 лари (примерно 1,6 доллара США) за каждый кубический сантиметр рабочего объема двигателя.



Таким образом, для автомобиля с двигателем объемом 2,0 литра (2000 кубических сантиметров) сумма растаможки возрастет на 9000 лари (около 3300 долларов США).



«Мы ввели новые правила в отношении импорта транспортных средств старше 6 лет. Мы хотим внести определенные корректировки в это решение. В частности, вместо запрета на импорт будет введена таможенная пошлина в размере 4,5 GEL на транспортные средства старше 6 лет, то есть акцизный налог будет определяться в соответствующей сумме — 4,5 GEL за кубический метр. Соответственно, запрет на импорт будет заменен соответствующим увеличением акцизного налога. Это решение очень важно для нас с точки зрения охраны экологии, защиты окружающей среды и чистоты воздуха, и именно поэтому было продиктовано решение правительства. Мы внесли определенные корректировки в это решение, которое было основано на интересах соответствующих частных предприятий и интересах наших граждан и широко обсуждалось в обществе», — сказал премьер-министр.





