Папуашвили: Роль Грузии возрастает, свидетельством тому являются темпы экономического роста

12.03.2026 14:28





«Роль Грузии возрастает не из-за ее географического положения, а благодаря политике, проводимой грузинским правительством для обеспечения безопасности в коридоре», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили задали вопрос о визите президента Совета Евросоюза Антонио Кошты в Азербайджан и о роли Грузии в энергетической безопасности.



«Роль Грузии возрастает, и хорошим тому доказательством являются темпы экономического роста, с которыми мы являемся рекордсменами во всем регионе. Результаты также свидетельствуют о росте этой роли. Некоторые люди внутри страны борются против этого», — сказал Шалва Папуашвили.







