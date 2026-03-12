Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Роль Грузии возрастает, свидетельством тому являются темпы экономического роста


12.03.2026   14:28


«Роль Грузии возрастает не из-за ее географического положения, а благодаря политике, проводимой грузинским правительством для обеспечения безопасности в коридоре», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили задали вопрос о визите президента Совета Евросоюза Антонио Кошты в Азербайджан и о роли Грузии в энергетической безопасности.

«Роль Грузии возрастает, и хорошим тому доказательством являются темпы экономического роста, с которыми мы являемся рекордсменами во всем регионе. Результаты также свидетельствуют о росте этой роли. Некоторые люди внутри страны борются против этого», — сказал Шалва Папуашвили.


