Тина Бокучава: Я не собираюсь убегать с поля боя, мы будем бороться до победы

12.03.2026 14:57





«Делегаты «Единого национального движения» на представительском съезде с демократическим мандатом возложили на меня огромную ответственность, и я не собираюсь убегать с поля боя», — написала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава в социальной сети, комментируя информацию о своей якобы отставке с поста председателя партии.



«После того как я отвела Нико в школу, а Луку и Сани — в детский сад, начался бесконечный поток звонков от «Пост ТВ», «Рустави 2“, «Имеди» (спасибо российским пропагандистам, что разрушили утреннюю рутину с детьми). Вопрос — «Распространилась информация, что вас отстранили от поста председателя «Единого национального движения»“. В прошлом я не отвечала на эти пропагандистские вбросы, но сейчас хочу сказать пару слов.



Понятно, что я противна русско-грузинским кланам и лично Бидзина Иванишвили. На протяжении тринадцати лет то тролли и боты смешивают меня с грязными ложью, то угрожают безопасности детей, то физически нападают на меня такие, как Шалва Папуашвили и ему подобные дикие звери. Помимо деятельности международной команды «Единого национального движения» с партнёрами по разоблачению режима и санкционированию, наши усилия в альянсе оппозиции особенно болезненны для режима — мы противостоим ему общей стратегией борьбы.



Труцкавец Мдинарадзе, который защищает всё, кроме государственной безопасности, и на самом деле находится в пропагандистской штаб-квартире, так же, как и его тёмный покровитель, будет разоблачён: «Делегаты «Единого национального движения» на представительском съезде с демократическим мандатом возложили на меня огромную ответственность, и я не собираюсь убегать с поля боя. Мы будем бороться до победы!», — написала Тина Бокучава.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





