

Удумашвили: Пока не будут выполнены наши главные требования, этот протест не прекратится

14.11.2020 16:23





По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Зала Удумашвили, протестные акции будут продолжаться параллельно переговоров властей и оппозиции по вопросу выборов.



Как заявил Удумашвили, посылом намеченной на сегодня на проспекте Руставели акции оппозиции, которая начнется в 15:00, является то, что оппозиция не собирается мириться с той реальностью, «которую планирует нарисовать Бидзина Иванишвили».



«Естественно, акции, протест продолжатся, поскольку мы действительно не собираемся давать властям такую роскошь и прекращать акции параллельно тем переговорам, что проходят с помощью наших международных партнеров. Протестные акции продолжаться в параллельном режиме. Пока не будут выполнены наши главные требования, этот протест не прекратится», - заявил Удумашвили.



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