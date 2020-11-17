

«Я выхожу» - последнее послание Бондаренко

17.11.2020 12:07



Сергей Михеев



«Я выхожу» - это адресованное всем нам последнее послание очередной жертвы кровавого режима Лукашенко, 31 летнего художника, учителя и просто хорошего парня - Романа Бондаренко.



Вечером 11 ноября в знаменитый на всю Беларусь дворик с символическим названием «Площадь Перемен» (в честь песни Виктора Цоя – «Перемен»), вышел из собственной квартиры Роман Бондаренко, чтобы защитить символ нынешних протестов против режима Александра Лукашенко бело-красно-белые ленты, которых по приказу диктатора буквально срывают с столбов. Бондаренко задержали и на микроавтобусе увезли в центральное РОВД Минска. Через некоторое время он на скорой помощи был доставлен в больницу в тяжелейшем состоянии – с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными гематомами, ушибами и порезами. Роману была сделана срочная операция, но спасти его не удалось. Гибель 31-летнего жителя Минска вызвала массовое возмущение жителей города. Митинги солидарности и акции памяти Бондаренко прошли по всей Беларуси - в Минске, Могилеве, Витебске, Гродно, Бресте и других городах. Помимо Беларуси они также прошли в Лондоне, Варшаве, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.



13 ноября, с утра, белорусы вновь пришли к народному мемориалу на «Площади Перемен». Под гул машин люди молча возлагали цветы и зажигали свечи. «Смерть Романа не простим», «Убийц к ответу», «Мы помним» - писали люди на стенах. Акция памяти распространилась на весь город. Листовки с фотографиями разошлись по всему городу, люди стояли в цепях солидарности вдоль улиц и проспектов в разных районах Минска. Они молча держали в руках бело-красно-белые флаги и плакаты – «Я выхожу». Традиционный воскресный митинги в Беларуси, прошедший 15 ноября, был посвящен памяти Романа Бондаренко и проходил под лозунгом «Я выхожу».



Тем временем, Лукашенко, окончательно сняв маску, продолжает в присущей ему наглости врать и покрывать убийц. По официальной версии, которая как правило до озвучивания согласуется с диктатором, Бондаренко был пьян и участвовал в драке между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Поддержав и подтвердив официальную версию Лукашенко цинично объявил, что оппозиция пытается сделать из Бондаренко «сакральную жертву». В своем заявлении он подчеркнул, что Бондаренко был пьян, когда его задержали. По его словам – «…эта проблема будет раскручиваться… в тот же день в Минске погибли еще четыре человека, но о них никто не говорит, выбрали одного человека и начали качать…». Однако один из врачей заявил, что у Романа Бондаренко не было обнаружено в крови алкоголя. Даже если бы так, и у Бондаренко в крови выявили алкоголь, это является причиной лишить его жизни?! Самое худшее то, что, именуя себя правителем страны, в обязанности которого входит защищать жизни граждан этой страны, Лукашенко покрывает убийц, и еще хуже – он прямым текстом оправдывает действия тех, которые совершили сей ужасный акт – лишили жизни человека лишь по тому, что тот хочет перемен в стране.



Тем не менее, сотни тысяч белорусов продолжают выходить на улицы с бело-красно-белыми лентами и требуют от Батьки: «Уходи». Люди, вопреки козням со стороны силовиков, все равно не сдаются. Силовики против вышедших в воскресенье протестантов вновь применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и даже резиновые пули, а потом начались и традиционные задержания. Силовики забирали людей и грузили их в стоящие рядом автобусы, избивали задержанных дубинками. Акции протеста также проходили и в других белорусских городах: в Гродно, Могилеве, Бресте, Вилейке, Новополоцке, Гомеле и Витебске.



Несмотря на все протесты народа, Лукашенко уходить не собирается. Он намерен руководить страной еще 5 лет, и за это время намеревается изменить Конституцию, и по-своему «навести порядок в стране». Как это он собирается делать, хорошо видно из отчета МВД, в котором указано, что с 9 августа по 3 ноября в Беларуси за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении» были задержаны 25 800 человек, составлено больше 24 000 административных протоколов, подано в органы 4000 заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур. При этом ни одного дела по этим заявлениям возбуждено не было. Из этих данных становится очевидным, что Лукашенко и впредь собирается не только удерживать власть силовыми методами, но будет всяческий покрывать действия силовиков, которые уже давно вышли за рамки всех законов и морали.



Насилие стало главным средством Лукашенко в отношениях с протестующими и недовольными. Эту методику он успешно перенял от своего «старшего брата» и нашего президента – Путина. Эти два диктатора, хотят править вечно, невзирая на то, что на дворе ХХI век. Они не собираются прислушиваться к голосу своего народа, и до последнего будут удерживать власть всеми средствами, пусть для этого понадобится пройтись по тысячам трупов этого народа. Однако они забывают об одной простой истине – все диктаторы заканчивают одинаково, это доказано историей и её изменит никому не дано.



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