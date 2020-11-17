

EPRC: принятых властями Грузии мер по борьбе с пандемией недостаточно

17.11.2020 14:55





Рабочая группа по здравоохранению Центра исследований экономической политики (EPRC) выступила с заявлением о ситуации с пандемией коронавируса в Грузии, заявив, что принятых государством мер по борьбе с пандемией недостаточно. EPRC говорит о необходимости изменения стратегии по превенции коронавируса.



В документе указано, что количество проводимых каждый день тестов, не увеличивается пропорционально увеличению случаев заболевания, что указывает на то, что количество инфицированных в стране превышает количество лабораторно подтвержденных случаев.



Новый коронавирус (SARS-CoV-2) и вызываемое им заболевание (COVID-19) представляют серьезную проблему для Грузии, а также для многих других стран. По состоянию на 14 ноября ежедневный уровень ковид-инфицирования превышал 3,500, а 14-дневный показатель на 100,000 населения составлял 944; За последние 7 дней Грузия заняла 16-е место в мире по среднему количеству смертей на 100,000 населения.



По данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения, количество ежедневных случаев увеличивается, однако количество ежедневных тестов не увеличивается пропорционально. Это говорит о том, что с учетом клинически выявленных случаев COVID19 фактическое число в стране выше, чем подтверждено лабораторными исследованиями и официально зарегистрировано», — заявляют авторы обращения.



По их словам, противоэпидемических мер, принимаемых сегодня государством, уже недостаточно для сдерживания распространения пандемии и необходимы серьезные изменения. В противном случае страну ждет сложный период и доступ к экстренным и плановым медицинским услугам будет жестко ограничен.



EPRC заявляет, что реагирование на пандемию должно стать приоритетом национальной безопасности. Между тем, в организации отмечают, что без общественной поддержки и перераспределения ответственности, невозможно добиться эффективных результатов.



Профессионалы, объединившиеся на платформе здравоохранения с Центром исследований экономической политики, предлагают незамедлительно предпринять следующее:



• Усилить механизм управления мерами по противодействию эпидемии в стране;



• Перевести управление эпидемией из плоскости политической борьбы на уровень надпартийных, национальных интересов;



• Создать временный национальный механизм с максимальным участием заинтересованных сторон, который укрепит общественное доверие и поддержку, будет способствовать прозрачности процесса вместо поляризации;



• Объединить ресурсы страны для преодоления эпидемии;



• Четко разделить обязанности, ужесточить правоприменительную дисциплину, что необходимо для усиления роли и потенциала Министерства здравоохранения и для эффективной межведомственной координации;



• Уменьшить потребность в обращении к медицинской системе, чтобы предотвратить кризис системы предоставления медицинской помощи;



• Создание/обновление технического алгоритма поведения пациента;



• Создание и внедрение единого стандарта для населения;



• Активное внедрение современных технологий, включая веб-платформу на которой может вестись онлайн мониториг, проводится онлайн консультации и предоставление других услуг;



• Оптимизация и усиление обсуживающих сервисов;



• Активное сотрудничество с частным сектором на всех уровнях (транспорт, лабораторные услуги, больничные услуги и др.);



• Использование механизмов возмещения расходов на услуги, которые снижают заинтересованность в предоставлении менее подходящих (обоснованных) услуг (например, лабораторные услуги, если пациент является лежачим больным);



• Повышение качества предоставления общественной информации, разработка единой коммуникационной стратегии, подготовка и распространение всех публичных сообщений на круглосуточной основе в соответствии с планом;



• Регулировка последовательности коммуникационных сообщений;



• Прозрачность принятия решений, обмен достигнутыми успехами и негативным опытом.



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