

ЕНД: супруг главы окружной избирательной комиссии Исани работает в «Мечте»»

17.11.2020 15:41





По данным «Единого национального движения» (ЕНД) Григол Гогия, который является супругом председателя окружной избирательной комиссии в районе Исани Пикрии Николашвили, работает в избирательном штабе правящей партии «Грузинская мечта». Об этом написала одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе в своем посте в Facebook.



Как сообщила Netgazeti депутат тбилисского Cакребуло (горсовет) Марика Датукишвили, Николашвили была членом Исанской районной комиссии, но имела статус независимого члена.



«Я была представителем «Единого национального движения» в округе, и эта женщина никаким образом не может быть независимой, в то время, когда ее муж работает в штаб-квартире «Грузинской мечты» и курирует районные и областные комиссии. Это преступное решение в кадровом отношении», — заявила Датукишвили.



В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили о высокой квалификации Николашвили и отметили, что новоизбранный председатель районной комиссии №5 в районе Исани в разные годы работала тренером в областных комиссиях. Следовательно, у нее довольно большой опыт работы в избирательных процессах. Что касается возможного конфликта интересов, то в ЦИК этот вопрос не комментируют.



«В 2006-2017 годах Николашвили работала тренером в участковых избирательных комиссиях Надзаладевского и Мтацминдинского районов. У нее большой опыт работы в избирательной деятельности. В 2018-2020 годах она был временным членом областной избирательной комиссии Исани. Исходя из этого, основываясь на эго опыте, сначала она была выбрана в качестве члена комиссии, а затем избрана областной комиссией в качестве председателя», — сообщили Netgazeti в ЦИК.





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