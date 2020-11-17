

Паата Имнадзе: Наша экономика не выдержит «локдауна»

17.11.2020 15:48





После встречи с премьер-министром и экспертами сферы здравоохранения заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Паата Имнадзе заявил, что действующих ограничений в стране уже недостаточно.



По словам Имнадзе, с точки зрения специалистов здравоохранения, необходимо задействовать все интеллектуальные ресурсы.



«Встреча была очень важной. К сожалению, с самого начала были прогнозы, что за всей активностью, которая была в стране, последует такое увеличение случаев. Конечно, нам нужно задействовать все интеллектуальные ресурсы, которые есть в стране с точки зрения специалистов здравоохранения, в том числе наших коллег, находящихся за границей.



Мы все согласны с тем, что существующих в стране ограничений в этой ситуации уже недостаточно. Необходимо, так сказать, ввести больше точечных ограничений. Мы просто не можем объявить «локдаун» прямо сейчас, наша экономика этого не выдержит, но точечные ограничения должны быть расширены, мы все согласны с этим. Это позволит нам выйти из этой войны с минимальными потерями», — заявил Паата Имнадзе.





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