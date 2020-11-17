

Удумашвили: Ни один кандидат от оппозиции во втором туре участия не примет

17.11.2020 17:14





Пусть проведут этот второй тур для себя. Ни один из кандидатов от оппозиции участия не примет, и для кого проводят, непонятно, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Заал Удумашвили.



По его словам, очевидно, что во втором туре «Грузинская мечта» осталась одна.



«Они сами знают свое дело. Ни одна из тех партий, которые участвуют в этих переговорах, не планирует входить в парламент, и это твердая позиция каждой партии», - сказал Заал Удумашвили.



Второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





