Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Харцель: Поджог избирательного штаба в Глдани - это опасное уголовное преступление


17.11.2020   18:28


Поджог избирательного штаба в Глдани это опасное уголовное преступление, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, откликнувшись на поджог штаба одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия в Глдани.

Посол призывает мобилизовать все необходимые ресурсы для обеспечения быстрого и надежного расследования.

«Поджог избирательного штаба в Глдани - опасное уголовное преступление. Начато следствие, и я призываю к мобилизации всех необходимых ресурсов для обеспечения быстрого и надежного расследования. Я надеюсь и верю, что виновные предстанут перед правосудием», - заявляет Карл Харцель.

Для справки, в третьем микрорайоне Глдани в Тбилиси был устроен погром в офисе избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты от «Национального движения» в Глдани-Надзаладеви Ники Мелия. Как заявила член избирательного штаба Ники Мелия Тамар Зерекидзе в беседе с «IPN», в штаб были брошены камни и разбиты стекла. Также, использованы т.н. коктейли Молотова, в результате чего в офисе возник пожар.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна