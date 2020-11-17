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Харцель: Поджог избирательного штаба в Глдани - это опасное уголовное преступление
17.11.2020 18:28
Поджог избирательного штаба в Глдани это опасное уголовное преступление, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, откликнувшись на поджог штаба одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия в Глдани.
Посол призывает мобилизовать все необходимые ресурсы для обеспечения быстрого и надежного расследования.
«Поджог избирательного штаба в Глдани - опасное уголовное преступление. Начато следствие, и я призываю к мобилизации всех необходимых ресурсов для обеспечения быстрого и надежного расследования. Я надеюсь и верю, что виновные предстанут перед правосудием», - заявляет Карл Харцель.
Для справки, в третьем микрорайоне Глдани в Тбилиси был устроен погром в офисе избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты от «Национального движения» в Глдани-Надзаладеви Ники Мелия. Как заявила член избирательного штаба Ники Мелия Тамар Зерекидзе в беседе с «IPN», в штаб были брошены камни и разбиты стекла. Также, использованы т.н. коктейли Молотова, в результате чего в офисе возник пожар.
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