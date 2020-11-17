

Бакрадзе: Визит госсекретаря США является крайне важным событием для нашей страны

17.11.2020 20:02





По словам посла Грузии в США Давида Бакрадзе, визит Майка Помпео в Грузию будет очень плодотворным и еще больше укрепит отношения Грузии с США, которые находятся на высшей отметке.



«Безусловно, визит госсекретаря США является крайне важным событием для нашей страны, региона, для поддержки стабильности и безопасности в регионе, подчеркивание роли Грузии будет одним из важнейших вопросов. Соединенные Штаты являются сторонниками территориальной целостности нашей страны, и США на протяжении многих лет доказали, что политика непризнания Грузии твердо поддерживается Соединенными Штатами.



У нас есть ряд важных фактов и подтверждений этого, в том числе выраженных в «Акте о поддержке США», и, конечно, мы ожидаем, что этот визит еще раз подчеркнет поддержку территориальной целостности Грузии.



В Тбилисском международном аэропорту ожидают прибытия госсекретаря США Майка Помпео.





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