

Ян Келли: Помпео встречается только с правительством, это ошибка

17.11.2020 20:18





Бывший посол США в Грузии Ян Келли откликается на визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию.



Как написал бывший посол на своей странице в Twitter, Майк Помпео встречается только с правительством, что является ошибкой.



«Помпео в Грузии, в еще одной стране, где результаты выборов оспариваются, он встречается только с правительством. Это ошибка», - написал Келли.



Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня прибудет в Грузию. В рамках визита Майк Помпео проведет встречи 18 ноября.



Запланированы встречи госсекретаря с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Майк Помпео также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Вместе с тем, госсекретарь проведет встречу и с представителями гражданского сектора.



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