|
|
Ян Келли: Помпео встречается только с правительством, это ошибка
17.11.2020 20:18
Бывший посол США в Грузии Ян Келли откликается на визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию.
Как написал бывший посол на своей странице в Twitter, Майк Помпео встречается только с правительством, что является ошибкой.
«Помпео в Грузии, в еще одной стране, где результаты выборов оспариваются, он встречается только с правительством. Это ошибка», - написал Келли.
Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня прибудет в Грузию. В рамках визита Майк Помпео проведет встречи 18 ноября.
Запланированы встречи госсекретаря с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Майк Помпео также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Вместе с тем, госсекретарь проведет встречу и с представителями гражданского сектора.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна