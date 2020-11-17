

Адвокат подал гражданский иск против Ираклия Кобахидзе от имени 30 наблюдателей за выборами

17.11.2020 21:37





Адвокат Бека Басилая подал гражданский иск против одного из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе от имени примерно 30 наблюдателей за выборами.



Басилая напомнил, что недавно Кобахидзе предоставил Службе госбезопасности «ложную информацию о якобы готовящемся свержении правительства», а также передал спецслужбам список лиц, которые, по его мнению, в этом замешаны.



Адвокат подчеркнул, что представители неправительственных организаций требуют от Кобахидзе опровергнуть распространяемую информацию, извиниться и выплатить за нанесение морального ущерба символическую сумму в 41 лари (партийный номер «Грузинской мечты»).



«Честных людей: ветеранов войны, водителей такси, продавцов джинсов, вызывают и допрашивают — иногда в Службе госбезопасности, иногда в суде, и обвиняют их в попытке вызвать беспорядки и дестабилизацию. Ираклий Кобахидзе распространял принципиально ложную, дискредитирующую этих граждан информацию через различные СМИ и личную страницу в Facebook. Мы требуем поставить вопрос об его ответственности за распространение этой информации и подадим гражданский иск в городской суд», — сказал Басилая.



Правозащитник также призвал Служба госбезопасности прекратить расследование, начавашееся на основании показаний Кобахидзе.



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