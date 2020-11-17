

Washington Examiner: Помпео стоит встретиться с оппозицией

17.11.2020 21:40





Американское издание Washington Examiner опубликовало статью, посвященную поствыборным процессам в Грузии и визиту госсекретаря США Майка Помпео. Автор публикации считает, что из-за роста беспокойства в обществе в связи с возможной фальсификацией выборов, государственный секретарь должен встретиться с оппозицией.



«В настоящее время вызывают тревогу противоречивые выборы 31 октября, на которых правящая партия «Грузинская мечта» одержала убедительную победу. Несмотря на опросы общественного мнения, показывающие, что партия была стабильным лидером, в день выборов она показала лучшие результаты, чем ожидалось. Оппозиционные партии не признали эти результаты. Они утверждают, что т.н. карусели и запугивание избирателей были серьезными проблемами, что дает действующему правительству несправедливое преимущество», — пишет автор.



Кроме того, упоминается выявленный на нескольких избирательных участках дисбаланс.



«В отчете говорится, что были ситуации, когда количество бюллетеней превышало количество подписей избирателей. В нем также отмечается, что ни одна из трех основных организаций-наблюдателей не удовлетворила более 17% жалоб», — пишет Washington Examiner.



По мнению автора статьи, крайне необходимо, чтобы госсекретарь США встретился с представителями оппозиции. Журналист выражает сожаление в связи с тем, что этот момент не предусмотрен в рамках визита Помпео в Грузию.



Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео прибывает в Грузию сегодня. Завтра он проведет встречи с премьер-министром, президентом и главой МИД страны. Также встретится с Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым и представителями неправительственных организаций. Оппозиция в это время намерена устроить молчаливую акцию протеста у здания парламента.



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