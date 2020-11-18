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В администрации правительства Георгий Гахария встречается с Майком Помпео
18.11.2020 11:05
Госсекретарь США Майк Помпео встречается с премьер-министром Грузии Георгием Гахария и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Встреча проходит в администрации правительства Грузии.
До этого Помпео находился во дворце Орбелиани, где провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Из администрации правительства госсекретарь США направится в патриархию, где он встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.
Последнюю встречу в рамках визита в Грузию госсекретарь США проведет с представителями гражданского сектора. Помпео покинет Грузию сегодня же.
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