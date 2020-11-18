

В администрации правительства Георгий Гахария встречается с Майком Помпео

18.11.2020 11:05





Госсекретарь США Майк Помпео встречается с премьер-министром Грузии Георгием Гахария и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Встреча проходит в администрации правительства Грузии.



До этого Помпео находился во дворце Орбелиани, где провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Из администрации правительства госсекретарь США направится в патриархию, где он встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.



Последнюю встречу в рамках визита в Грузию госсекретарь США проведет с представителями гражданского сектора. Помпео покинет Грузию сегодня же.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





